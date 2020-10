Interesse voor overname KSV Roeselare, maar ook voor de terreinen

En Club Brugge is niet de enige geïnteresseerde partij. Ook andere clubs uit de regio hebben nog deze week een afspraak met het stadsbestuur om te polsen of ze de infrastructuur kunnen gebruiken. De stad wil vooral iedereen eerst horen en dan pas beslissen. Met respect ook voor de jeugd van KSV Roeselare, die nu het stamnummer huurt, om zo hun werking te kunnen verder zetten. De curator dringt dan weer aan op een snelle beslissing want voor hem dringt de tijd. Als KSV Roeselare driemaal forfait geeft, is een verkoop van het stamnummer voor dit seizoen uitgesloten.

