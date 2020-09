Verslagenheid groot bij KSV Roeselare-fans

Vanmorgen kwamen fans samen op Schiervelde maar ook gisteravond is een groepje supporters van KSV Roeselare samengekomen aan de ingang van het stadion. Van het bestuur kregen ze weinig hoopgevend nieuws te horen. De verslagenheid is groot. Het dringt nu pas goed door dat de financiële toekomst van de club niet meer dan een luchtkasteel was en dat het einde nu wel heel dichtbij komt.

"Ik ben er kapot van"

Een 15-tal mensen zakte gisteravond naar Schiervelde af om meer duidelijkheid te vragen aan het bestuur. Brecht Vermeulen stond hen even te woord en schetste de recente situatie die tot dit doemscenario geleid heeft. Er blijven lijken uit de kast vallen, zo blijkt. De supporters zijn het geloof in een goeie afloop kwijt. Supporter Didier Vanderperre: "Dat het einde nabij is, dat we ons niet meer aan positief nieuws moeten verwachten. Je hoort het ook aan Brecht, dat er geen geld is, dat er niets is, dat het een lege doos is die toegekomen is. En ze gaan de eer aan zichzelf houden, denk ik en het faillissement aanvragen, hé."

"Ik ben er echt niet goed van", zei Pascal Six. "Gisteren heb ik dat nieuws op Facebook moeten zien. En het was als een uppercut, die ik kreeg. Ik ben er kapot van." Pieter Deruytter: "Wij staan hier al jaren in weer en wind te supporteren. En nu dreigt weer het einde van de club. Dat is een drama. Ik denk niet dat het nu nog opgelost zal geraken, maar ik hoop dat er last minute nog een nieuwe investeerder komt."

