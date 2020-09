Doek valt over KSV Roeselare, club vond geen nieuwe investeerders

Voetbalclub KSV Roeselare legt de boeken neer. Het moest voor 17 uur nieuwe investeerders vinden, maar dat is niet gelukt. Nadat 'het project' van sportief directeur Jolan F. een luchtkasteel bleek, is het afgelopen voor stamnummer 134.

Lijken uit de kast

Het was een triest tafereel op Schiervelde in de vooravond. Op de grasmat, de spelers en de staff. In de tribune, de supporters. Zij zongen nog 'You'll never walk alone'. Zoals het eigenlijk hoort op een voetbalmatch, maar die komt er niet meer. Het bestuur beraadde zich nog maar kwam dan toch met de boodschap om 18 uur. Een nieuwe investeerder is er niet gevonden. het is afgelopen voor KSV Roeselare.

De tijd was vooral te kort om een nieuwe investeerder te vinden. Drie investeerders, onder wie een Franse groep, bleken geïnteresseerd maar zo kort bij de competitie moest de beslissing haast op een dag tijd genomen worden. En dat bleek voor iedereen te kort. Wellicht wordt nu een curator aangesteld.

KSV Roeselare wilde het seizoen met een nieuw project starten in eerste nationale.KSV Roeselare 2.0.: met lokale geldschieters dit keer, niet meer met Chinees geld. Maar afgelopen week vielen de lijken uit de kast toen het gesjoemel van sportief directeur Jolan F. (25) aan het licht kwam. De investeerders die hij had beloofd, waren er niet. Contracten met nieuwe spelers waren niet koosjer. Ook de CEO Diederiek Degryse komt in het oog van de storm terecht, maar hij schreeuwt z'n onschuld uit. Niet veel later wordt het nog erger wanneer blijkt dat Jolan F. al een tijdje in de cel zit op verdenking van aanranding van minderjarigen. Jonge spelers belooft hij een contract in ruil voor seks.

Faillissement

Van de regen in de drop. Zo viel de situatie van KSV Roeselare het best te omschrijven. Want een jaar geleden ontsnapte de club nog aan het faillissement, toen ging het om onbetaalde restaurantfacturen. KSV kon verder voetballen, maar slaagde er daarna niet in om een proflicentie te behalen, ook niet in beroep. En zo zakte Roeselare van eerste klasse B naar het amateurvoetbal.

