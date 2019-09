Curator KSV Roeselare: 'Niet verwonderd als faillissement standhoudt"

Vorige week dinsdag werd KSV Roeselare failliet verklaard door de Ondernemingsrechtbank van West-Vlaanderen. De aanleiding van het faillissement is een oude schuldeiser die naar de rechter trok voor een onbetaalde factuur van ruim 28.000 euro. Roeselare was toen niet op de rechtbank aanwezig, maar tekende wel verzet aan tegen die beslissing.

Vandaag wel op de afspraak

KSV Roeselare tekende vanmorgen wel present op de rechtbank. De voorzitter van de club, Yves Olivier, was er ook, net als drie advocaten van KSV Roeselare. Volgens hen is er geen geldprobleem en beschikt de club over meer dan 1,2 miljoen euro om rekeningen te betalen. Logische vraag: waarom is dat dan nog niet gebeurd? Johan Vynckier, advocaat KSV Roeselare: "Ik situeer dit in het feit dat het nieuwe management is aangetreden begin augustus. De nieuwe CEO heeft proberen de zaak op orde te krijgen, was daar volop mee bezig, maar is gepakt in snelheid. Eens het faillissement wordt opgeheven, gaan we de schulden verder inlossen."

Veel tijd heeft Roeselare niet, dat probeert ook advocaat Johnny Maeschalck duidelijk te maken. De club moest al voor één wedstrijd (tegen Virton) forfait geven, en kan dat maar drie keer doen voor het definitief voorbij is. Ook voor de jeugdploegen. Maar als het faillissement donderdag zou worden herroepen, is dat nog net op tijd om de match van vrijdag tegen Lokeren te kunnen spelen.

'Definitief faillissement niet ondenkbaar'

De advocaat van de restauranthouder stelde dat zijn cliënt geen faillissement wil van de voetbalploeg. Hij wil gewoon dat zijn factuur van 28.000 euro betaald wordt. Ze handhaven de vordering voor het faillissement dan ook niet langer. Maar de curator die werd aangesteld, Yves François, gaat minder licht over de zaak. Volgens hem zijn er bijna 150 niet-betaalde leveranciers voor een totale schuld van om en bij de 500.000 euro en zijn er problemen met de boekhouding. "In mijn optiek en op basis van mijn informatie zou het mij niet verwonderen mocht het faillissement inderdaad standhouden." Bij Roeselare zijn ze dan weer hoopvol: "Ik denk dat we een goed dossier hebben, en ik denk dat we het een op een overtuigende manier bij de rechtbank hebben gebracht. We gaan nu zien wat de rechtbank daarvan denkt", aldus nog advocaat Johan Vynckier.

Donderdag uitspraak

De handelsrechter nam vandaag, zoals verwacht, geen beslissing maar dus wel donderdagmiddag half vier.

Bekijk ook