KSV Roeselare is failliet

De club bevestigt het bericht. Alles draait rond één schuldeiser uit het verleden die naar de ondernemingsrechtbank is gestapt. De uitbater van een horecazaak in Roeselare waar de spelers en staff vorig seizoen vaak gingen eten. Maar die rekeningen werden dus niet betaald of niet goed bijgehouden door de club. Met als gevolg dat de rekening opliep en de rechtbank vandaag voor een logisch gevolg zorgde. SV Roeselare vaardigde niemand af naar de rechtbank, die het vonnis op 24 september zal uitspreken.

Wat nu?

KSV Roeselare kan in principe nog in beroep gaan tegen het vonnis, het gesprek aangaan met de curator en in elk geval de schuld nog vereffenen. Het bedrag, naar verluidt ongeveer 25.000 euro, ligt niet zo hoog. De club laat ons weten dat de financiële situatie nu wel in orde is maar dat dit één schuldeiser is uit het verleden die nog moest betaald worden. Dat dat nog niet gebeurd was, roept in elk geval vragen op.

Roeselare staat op de voorlaatste plaats in 1B. Het verloor vorig weekend nog met 4-0 bij OHL. Welke de sportieve gevolgen zijn van het faillissement, is nog onduidelijk. Roeselare speelt normaal gezien dit weekend tegen Virton. Of die match (onder voorbehoud) kan gespeeld worden, is maar één van de vragen. Want zelfs als het bedrag zou betaald worden, dan nog is er de uitspraak van de rechtbank.

Bekijk ook