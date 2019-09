Restauranthouder: "Ik heb nooit het faillissement van KSV Roeselare gewild"

"Ik heb nooit het faillissement van KSV Roeselare gewild, ik wou enkel de 28 000 euro aan openstaande facturen betaald zien", dat zegt de restauranthouder van REO-veiling in Roeselare, die aan de basis ligt van het uitgesproken faillissement.

Tussen juli en november vorig jaar kwam het eerste elftal van de club eten in restaurant REO-veiling, maar de rekening werd niet betaald. De schuld liep op tot meer dan 28.000 euro, omgerekend zijn dat meer dan 2100 dagschotels.

In het voorjaar volgen verschillende aangetekende brieven en aanmaningen naar de voetbalclub. Maar omdat een reactie uitblijft, schakelt de advocaat van Miguel een deurwaarder in. In juli legt hij beslag op ondermeer enkele computers en kantoormeubelen.

Dinsdag stuurde de voetbalclub zijn kat naar de rechtbank, waardoor de rechter verrassend meteen het faillissement uitspreekt. De club zal dinsdag het faillissement voor de rechtbank aanvechten en willen bewijzen dat er wel degelijk geld is om de schuldeisers te betalen.

