Vakantieparken De Haan en Oostduinkerke dicht

Wie onderweg is naar een van de parken, wordt gevraagd terug naar huis te keren. Het gaat om Center Parcs Erperheide, De Vossemeren en Les Ardennes en Sunparks Kempense Meren, De Haan en Oostduinkerke. De parken blijven dicht tot 3 april. Het gaat om domeinen die volgens een woordvoerder van het bedrijf telkens 500 à 800 vakantiehuisjes tellen, de impact is dus omvangrijk. Het bedrijf zal zijn klanten via sms en e-mail informeren en vraagt om voorlopig geen telefonisch contact op te nemen. De Nederlandse, Duitse en Franse parken van de groep zijn wel geopend, Belgische gasten die daar hebben geboekt, kunnen wel afreizen.

Reigersnest Koksijde

Ook de vakantiehuizen van de Gezinsbond, De Bosberg in Houthalen en Reigersnest in Koksijde, zijn dicht tot 3 april. "De boekingen zijn geannuleerd en klanten hebben de keuze tussen een terugbetaling of een boeking op een latere datum. Voor grote groepen zou dat dit voorjaar niet meer kunnen lukken", zegt PR-coördinator Kurt Jacobs. "Het personeel is voorlopig technisch werkloos." Landal Greenparks, dat drie parken uitbaat in ons land, heeft nog geen beslissing genomen over het openhouden van zijn parken. Roompot heeft wel al beslist om open te blijven. "In Bredene bestaat ons park uit individuele villa's zonder centrumfaciliteiten", zegt woordvoerder Baptiste van Outryve. Ook de Roompot-parken in Nederland en Duitsland zijn open.