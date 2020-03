Corona: Lessen geschorst, school moet opvang voorzien

De lessen in alle basisscholen en in het secundaire onderwijs worden geschorst. Scholen moeten wel opvang voorzien. Dat heeft de Nationale Veiligheidsraad gisteravond beslist om het coronavirus te vertragen en risicogroepen te beschermen.

Ook de lessen in de centra voor volwassenenonderwijs, centra voor basiseducatie en academies voor deeltijds kunstonderwijs worden geschorst. De maatregelen gelden voorlopig tot en met 3 april. Daarna begint de paasvakantie.

Op de site onderwijs.vlaanderen.be staat wat scholen moeten doen. Zo is er een modelbrief om de scholen te verwittigen. De scholen moeten ouders ook afraden om kinderen te laten opvangen door de grootouders en ze moeten opvang voorzien voor ouders die zelf geen geschikte opvang vinden. Daarnaast moeten de scholen ook alternatieven zoeken om het leerrecht van kinderen te garanderen.

Het salaris van het personeel blijft doorbetaald. Ze blijven in dienstactiviteit.

VBS De Watermolen

De leerlingen van Vrije Basisschool De Watermolen in Heule gaan de komende drie weken aan de slag met taken. Als die gemaakt zijn, moeten de ouders die ondertekenen. De leerkrachten worden op school verwacht, want zij zullen online updates geven aan de kinderen. Ook de verbetersleutel van de opdrachten wordt online geplaatst. Vandaag geven de leerkrachten tekst en uitleg aan de leerlingen. De school voorziet ook opvang, maar enkel voor kinderen die nergens anders terechtkunnen. De school biedt geen maaltijden aan.