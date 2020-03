Enkel cashless rijden op bussen en trams

Dat kondigt de Vlaamse regering vandaag aan na een ministerraad over het coronavirus. "Ik wil een oproep doen om enkel de hoogstnoodzakelijke ritten te maken met het openbaar vervoer", zegt Mobiliteitsminister Lydia Peeters. "We roepen ook de werkgevers op om flexibel te zijn, zodat we zo weinig mogelijk piekmomenten hebben in het openbaar vervoer."

Fysiek contact vermijden

Alle bussen en trams van De Lijn blijven rijden, maar betalen kan enkel nog cashless. "We moeten het fysieke contact tussen chauffeurs en reizigers tot een absoluut minimum beperken. Vanaf zaterdag kunnen er enkel nog cashless betalingen gebeuren." In een normale week wordt er zo'n 110.000 keer cash betaald op bus en tram.