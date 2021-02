Wat heeft West-Vlaanderen in de krokusvakantie te bieden?

Een krokusvakantie waarin veel niet is toegelaten, kan een mooie gelegenheid zijn om te ontdekken wat West-Vlaanderen allemaal in zijn mars heeft. Wij geven jullie hieronder wat tips mee.

De huidige maatregelen laten het niet toe om gebieden buiten België te verkennen. Ook bioscopen, pretparken, restaurants en cafés, fitness- en wellnesscentra en veel andere zaken zijn voorlopig nog gesloten. Een ideale gelegenheid dus om de eigen streek te verkennen en nieuwe parels te ontdekken. Wij geven jullie enkele tips om de krokusvakantie goed door te brengen.

Citytrip in eigen regio

Hoewel cafés en restaurants nog gesloten zijn, zijn veel hotels wel open. Ook musea kun je bezoeken. Waarom dan geen citytrip of daguitstap maken in eigen regio? West-Vlaanderen zit vol mooie steden met karakter en prachtige monumenten. Bijvoorbeeld:

Brugge : ook wel het 'Venetië van het Noorden' dankzij de vele kanaaltjes die door het centrum stromen. De middeleeuwse stad staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO en heeft heel wat toeristische trekpleisters. Denk aan de Grote Markt met het Belfort, het Begijnhof, de Heilig Bloedbasiliek en het Minnewaterpark. Ook veel musea, zoals het Groeningemuseum en het Gruuthusemuseum zijn het bezoeken waard.

Kortrijk: ook wel de 'Guldensporenstad', genoemd naar de legendarische slag op de Groeningekouter waarnaar onze Vlaamse feestdag is genoemd. Veel authentieke sporen zijn nu nog te bezichtigen in de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Ook de Broeltorens, het Begijnhof, de Grote Markt en het Koning Albertpark zijn een bezoekje waard.

Oostende: de kuststad is een oude vestingstad en heeft daarom een grote geschiedenis. Zo kan je bijvoorbeeld Fort Napoleon of domein Raversijde gaan bezichtigen. Ook het stadscentrum heeft enkele trekpleisters, zoals het James Ensorhuis of het zeilschip Mercator. En een bezoek aan Oostende is niet volledig zonder een strandwandeling en een bezoek aan de pier.

Ieper, ook wel de 'Kattenstad', zit vol verwijzingen naar de Eerste Wereldoorlog. Denk aan het In Flanders Fields-museum, de Menenpoort, de Grote Markt en de Lakenhalle. Ook de vele militaire begraafplaatsen in de buurt, zoals Tyne Cot Cemetery, zijn een bezichtiging waard.

Ook Roeselare, Knokke-Heist en Poperinge zijn meer dan de moeite waard.

Natuur

Naast prachtige steden, heeft West-Vlaanderen ook veel prachtige natuur te bieden. Niet alleen de kustlijn met het strand en de duinen, maar ook heel wat mooie natuurgebieden:

Het Zwin in Knokke-Heist is één van de bekendste natuurgebieden van Vlaanderen. Je wandelt tussen duinen en polders met zicht op de zee. Bovendien wordt het Zwin ook wel 'de internationale luchthaven voor vogels' genoemd.

De Pompeschittersroute in Dadizele start bij het gemeentelijk domein 't Torreke in Dadizele. De wandeling brengt je langs glooiende akkers, groene velden, authentieke kapelletjes, talloze boerenslagen en oude hoeves. (Westtoer)

Natuurgebied de Blankaart in Diksmuide ligt in het hart van de Ijzervallei. Op plankenpaden passeer je langs vogelkijkhutten en een uitkijktoren. Let op: door overstroming is de Blankaartwandelroute tijdelijk niet toegankelijk.

In provinciedomein Bulskampveld in Beernem kun je wandelen, fietsen en spelen in de bossen. Het wandelnetwerk biedt er meer dan 150km wandelplezier.

Veel gemeentes organiseren tijdens de krokusvakantie ook wandelingen waar je alleen, met twee of als gezin kunt van genieten. Een greep uit het aanbod:

Stad Nieuwpoort organiseert een 'warme knuffelzoektocht doorheen Nieuwpoort-Bad en de vele romantische decoraties in het straatbeeld'. Daarnaast kun je genieten van de Erfgoedwandeling ‘Speuren naar Sporen’ die je op spelende wijze langs enkele historische pareltjes brengt. Je kunt ook op Heksenjacht in Nieuwpoort-Stad. Breng een bezoekje aan de dienst Toerisme.

Tijdens het carnavalweekend organiseert Gullegem een heuse carnavalwandeling langs 77 handelaars die hun etalage versieren in de carnavalsfeer. Er zijn twee bepijlde routes (groen en blauw). De gemeente organiseert de wandeling ter vervanging van de carnavalstoet die in normale tijden plaatsvindt.

Ook in Wenduine trakteren lokale dichters en handelaars je de hele krokusvakantie op een romantische wandeling. Bij meer dan 40 handelszaken vind je gedichten op rode harten of gedichten op etalages geplaatst door letterkunstenares Lies De Waele.

Musea

Veel evenementen gaan dan wel niet door, maar musea zijn wel open. Naast kleppers zoals het Memorial Museum Passchendale in Zonnebeke en het Sint-Janshospitaal in Brugge doen ook heel wat andere musea mee aan Krokuskriebels, een initiatief van de Gezinsbond. Zo ook kasteel Beauvoorde in Veurne.

In West-Vlaanderen gooien 17 musea hun deuren open, goed voor 23 bijzondere activiteiten. Die zijn onder andere te vinden in het Gruuthusemuseum (Brugge), Koers - Museum van de Wielersport (Roeselare), Mu.ZEE (Oostende), Texture (Kortrijk), het Yper Museum (Ieper) en het Zwin Natuur Park (Knokke-Heist).

