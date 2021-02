Krokusvakantie: wat kan en mag (niet)?

Reizen

Reizen binnen België is toegelaten. Sinds 8 februari zijn ook campings en vakantieparken opnieuw geopend.

Reizen naar het buitenland, daarentegen, is enkel toegelaten om een essentiële reden. Je buiten België verplaatsen in het kader van je werk, je studie of om een dringende gezinsreden mag bijvoorbeeld wel. In dat geval moet je een verklaring op eer bij je hebben. Ook als je in een grensregio woont mag je, als deel van het dagelijks leven, de grens over.

De politie zal aan de grenzen streng controleren volgens Nicholas Paelinck, korpschef van politiezone Westkust. "Wie een overtreding maakt, krijgt per persoon een boete, en wordt teruggestuurd", klinkt het. Over wat al dan niet tot het dagdagelijks leven behoort, zou discussie kunnen ontstaan, maar Paelinck stelt gerust: "Grenszones weten perfect wat tot de dagelijkse gang van zaken behoort. Wij leven hier ook."

Vrije tijd

Hoewel bioscopen en pretparken nog gesloten blijven en er geen evenementen of voorstellingen kunnen plaatsvinden, mogen dierenparken vanaf vandaag wel de deuren terug openen. Let op: de meeste daarvan werken met reservaties. Ook bibliotheken, buitenspeeltuinen en musea zijn open. Tip: 17 West-Vlaamse musea gooien de deuren open met speciale activiteiten voor families. Ook in kasteel Beauvoorde in Veurne is er een nieuwe expo, die heeft minister Diependaele zaterdagmorgen geopend.

Sporten kan buiten met maximum vier personen. Wellnesscentra, fitnesscentra, ski-en langlaufpistes en skicentra zijn wel gesloten, maar zwembaden zijn open.

Veel gemeenten organiseren ook valentijns- en carnavalswandelingen. Zo is er in Gullegem een carnavalswandeling: 77 handelaren nemen deel en versieren hun etalage in carnavalsthema. Nieuwpoort voorziet een warme, romantische 'knuffelzoektocht' door de kustgemeente.

Winkels en horeca

Winkels en markten zijn toegelaten. Rommelmarkten, brocantes en jaarmarkten mogen nog niet. Cafés en restaurants zijn nog gesloten. Je kan eten afhalen of laten leveren tot 22 uur ’s avonds.

Kappers mogen vanaf vandaag de deuren terug openen, onder voorwaarden: een afspraak maken is verplicht, tussen twee klanten moet er tien minuten worden gereinigd en geventileerd, en een chirurgisch mondmasker is verplicht. Kappers uit Roeselare, Izegem, Hooglede en deelgemeenten kunnen dit weekend de politie over de vloer krijgen. Andere schoonheidsspecialisten en niet-medische contactberoepen zijn nog gesloten tot 1 maart.

Sociaal contact

Iedereen mag maximum 1 knuffelcontact hebben. Er mag maximum 1 knuffelcontact per keer worden ontvangen in hetzelfde gezin. Voor alleenstaanden wordt een uitzondering gemaakt: zij mogen een knuffelcontact en nog één extra persoon uitnodigen, maar niet op hetzelfde moment.

Buiten mag je met maximum 4 personen zijn. Je moet 1,5 meter afstand houden. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.

