Krokuskriebels: 17 West-Vlaamse musea gooien deuren open voor families

Krokuskriebels is een initiatief van de Gezinsbond in samenwerking met FARO en met steun van de Vlaamse overheid. De Gezinsbond is trots op het aanbod: “De musea zijn sinds 1 december terug open en staan te popelen om families met kinderen tijdens de krokusvakantie te ontvangen en hen in deze moeilijke coronaperiode echte quality time met het gezin te kunnen geven. Dat meer dan honderd musea intekenden voor deze editie, waaronder 17 in West-Vlaanderen, is echt boven alle verwachtingen," zegt Kurt Jacobs.

In West-Vlaanderen gooien 17 musea hun deuren open, goed voor 23 bijzondere activiteiten. Die zijn onder andere te vinden in het Gruuthusemuseum (Brugge), Koers - Museum van de Wielersport (Roeselare), Mu.ZEE (Oostende), Texture (Kortrijk), het Yper Museum (Ieper) en het Zwin Natuur Park (Knokke-Heist).

In West-Vlaanderen vinden ook 7 tieneractiviteiten plaats, onder meer in het Gruuthusemuseum, Koers, Hopmuseum (Poperinge) en het Zwin Natuur Park.

Het volledige programma vind je op www.krokuskriebels.be.

