In grote steden zoals Brugge, Torhout en Kortrijk is het ijs te dun voor schaatsplezier. In veel natuurgebieden waar het water niet diep is hebben veel West-Vlamingen zich wel op het ijs gewaagd. Dat was ondermeer het geval in natuurgebied De Blankaart in Woumen, en ook op de Ijzerbroeken in Stavele bij Alveringem werd geschaatst.

We hebben massaal foto's ontvangen van jullie ijspret. Waarvoor dank! Een mooie selectie in de galerij hieronder.

