"Verplaatsing CWRM-kunstwerk verspilling van belastingsgeld"

N-VA vindt dat het provinciebestuur de afhandeling van het beeldjesproject in provinciedomein de Palingbeek in Ieper niet goed heeft aangepakt. De partij heeft ook kritiek op de kostprijs voor de verplaatsing van het kunstwerk: 230.000 euro.

Provincieraadslid Mieke Van Hootegem: “Het lijkt er op dat er te weinig op voorhand werd nagedacht wat er met deze installatie nadien zou moeten gebeuren. Voor de afbraak en verplaatsing van de sokkel en het Oerei in 2019 is nu maar liefst een slordige 230.000 euro voorzien in het budget.”

De installatie werd door meer dan 250.000 bezoekers bezocht. Ze bestond uit zeshonderdduizend identieke beeldjes. Eentje voor elk slachtoffer van WO I in België. Provincieraadslid Mieke Van Hootegem: “Het was dan ook een succes. Deze installatie sprak dan ook tot de verbeelding. Echter, de afhandeling van het beeldjesproject door het provinciebestuur is niet goed aangepakt geweest. De provincie heeft over het ophalen van de beeldjes op voorhand slecht gecommuniceerd en op vlak van controle is te laat in actie geschoten.”

“Het prestigieuze project dat ongeveer 3 miljoen euro gekost heeft, is gaandeweg vaak gespreksstof geweest waarin vele malen moest bijgestuurd worden om het uiteindelijke doel te bereiken. Het was al een teleurstelling dat dat de installatie niet kon blijven staan omdat deze in een Europees habitatgebied ligt. Wij opteren met N-VA dat de vzw samen met de provincie beter een permanente plaats had uitgekozen zodat geen extra kosten dienden gemaakt te worden om nu een deel van het kunstwerk een andere bestemming te geven. Voor de afbraak, verplaatsing van het Oerei met sokkel en natuurherstel is nu maar liefst een slordige 230.000 euro gebudgetteerd. Een verspilling van West-Vlaams belastinggeld.”

