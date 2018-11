"Beeldjes genoeg": stormloop niet nodig in Palingbeek

De 600.000 beeldjes uit klei van het kunstwerk ComingWorldRememberMe in de Palingbeek in Zillebeke gaan als zoete broodjes de deur uit.

Officieel kan iedereen vanaf morgen gratis een beeldje komen ophalen als aandenken van de gruwelijke Eerste Wereldoorlog. De provincie West-Vlaanderen verwacht de komende dagen een drukte en wil de ontmanteling van het kunstwerk stroomlijnen. Ze wil dat dit op een respectvolle manier gebeurt. Want nu al nemen mensen die beeldjes mee, soms hele zakken vol.

Eigen beeldje teruggevonden

De leerlingen van het Immaculata Instituut in Ieper mochten als eerste mét toestemming een beeldje kiezen van het landschapskunstwerk in de Palingbeek. De school hielp in februari dan ook mee met de opbouw. Eén van de leerlingen vond haar eigen beeldje terug. Die kans is één op 600.000 en bijna een onmogelijke opdracht.

Respect

Vanaf morgen moet het ophalen van beeldjes gestroomlijnder verlopen. "Dat moet onder begeleiding en met respect", zegt gedeputeerde Myriam Vanlerberghe. "Groepen maken best een afspraak". De beeldjes verkopen op een rommelmarkt of via het internet is verboden. De provincie West-Vlaanderen maakt zich sterk dat er genoeg beeldjes zijn voor iedereen en dus is een stormloop niet nodig.

