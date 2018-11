Nu al honderden beeldjes van CWRM meegenomen

Vanaf 15 november mag iedereen die dat wil gratis een beeldje van de Installatie 'ComingWorldRememberMe' in de Palingbeek in Zilllebeke meenemen. Maar heel wat beeldjes zijn nu al verdwenen.

Van donderdag 15 november tot en met donderdag 20 december worden de beeldjes uit de expo ‘600.000 beeldjes - 600.000 namen’ gratis aangeboden. Het publiek kan ze komen afhalen in het provinciedomein De Palingbeek in Ieper. De expo maakt deel uit van de land art-installatie ‘ComingWorldRememberMe’ (CWRM) van kunstenaar Koen Vanmechelen. Elk beeldje staat voor één van de slachtoffers die tijdens WOI het leven lieten in België.

Maar heel wat mensen kunnen blijkbaar niet wachten tot overmorgen. Sommige bezoekers vulden vandaag al hele zakken met beeldjes.

De kunstenaar benadrukt dat de beeldjes niet mogen verkocht worden en dat niemand ze mag tentoon stellen zonder zijn toestemming. Ze kunnen enkel dienen als persoonlijk aandenken aan het project.