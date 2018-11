Al 200.000 beeldjes opgehaald

Er zijn al 200.000 beeldjes van de land art installatie ComingWorldRememberMe in de Palingbeek in Zillebeke opgehaald.

120.000 beeldjes zijn gereserveerd. Dat betekent dus dat er nog 280.000 beeldjes gratis opgehaald kunnen worden.

Intussen heeft de provincie heeft beslist om enkele honderden beeldjes, die aan het Oerei liggen, zelf weg te nemen. Mensen namen systematisch van die beeldjes mee, terwijl duidelijk aangegeven wordt dat net die beeldjes moeten blijven liggen.

Nog voor de start van het publiek afhaalmoment op 15 november namen mensen beeldjes mee vanop de land art installatie ComingWorldRememberMe (CWRM) op provinciaal domein De Palingbeek in de Ieperse deelgemeente Zillebeke. Ook de kleine beeldjes bij het Oerei, die nochtans permanent deel uitmaken van dat kunstwerk, waarvoor kunstenaar Koen Vanmechelen een nieuwe locatie zoekt op het domein. De provincie plaatste nadars en medewerkers rond de kleine beeldjes van het Oerei, maar die konden niet beletten dat sommigen deze meenamen.

Gedeputeerde Myriam Vanlerberghe (SP.A). "We moesten op die plaats twee medewerkers inzetten om voortdurend uit te leggen waarom die beeldjes daar moesten blijven. Daarom beslisten we om ze zelf weg te nemen en op te bergen in afwachting van hun nieuwe plaats op De Palingbeek. Daar zullen ze verankerd worden aan het Oerei, zodat ze nooit kunnen weggenomen worden. De precieze locatie moet nog vastgelegd worden."

Vanuit de lucht ziet het er zo uit

(foto's Roland De Groote)

Bekijk ook