Strafmaat gekend in assisenzaak Mikey Peeters

De volksjury heeft in de assisenzaak van de vermoorde Mikey Peeters beslist dat de afwezige voortvluchtige Tsjetsjeen Suleyman Betelguiriev schuldig is aan doodslag. Leuvenaar Steven Van Geel, die wel aanwezig is, is medeplichtige. Betelguiriev krijgt 30 jaar celstraf en Van Geel 8 jaar.

In de nacht van 29 op 30 mei 2014 gingen Suleyman Betelguiriev en Steven Van Geel een avondje stappen in Brugge. In de buurt van de Markt kregen ze het aan de stok met Mikey Peeters. Van Geel zou geroepen hebben naar Lore Versyck, de beste vriendin van het slachtoffer. Bovendien zou de Leuvenaar op dat moment met een mes gezwaaid hebben.

Na wat duw- en trekwerk ontstond een worsteling tussen Mikey Peeters en Steven Van Geel. Op dat moment raapte Versyck het mes op, maar dat werd snel overgenomen door Suleyman Betelguiriev. Toen het slachtoffer de bovenhand leek te halen in de schermutseling, haalde de Tsjetsjeense Oostendenaar zes keer uit met het mes. Voor de jonge Bruggeling kwam alle hulp te laat.

Geen enkele verzachtende omstandigheid

Betelguiriev en Van Geel vluchtten samen terug naar Oostende, waar ze de trein namen tot in Leuven. Anderhalve dag later belde de Leuvenaar zelf naar de politie om zich aan te geven. Opvallend genoeg omschreef hij zichzelf toen als een medeplichtige. Met de hulp van zijn vader vluchtte Betelguiriev via Oekraïne tot in Tsjetsjenië. Daardoor werd hij bij verstek berecht.

Steven Van Geel stond terecht als mededader aan doodslag, maar daar ging de jury niet op in. Zeven van de twaalf juryleden zagen hem als medeplichtige aan de fatale steekpartij. Het hof sloot zich na beraad bij de meerderheid van de jury aan.

Procureur-generaal Serge Malefason vorderde bij verstek 30 jaar opsluiting voor Suleyman Betelguiriev. Ook het hof en de volksjury zagen geen enkele verzachtende omstandigheid. "Hij heeft het slachtoffer brutaal en zonder enige ernstige aanleiding met een mes doodgestoken", klonk het in het arrest. Het werd de Tsjetsjeense Oostendenaar ook zwaar aangerekend dat hij het weerloze slachtoffer onverwacht in de rug heeft gestoken.

'Stop met zelfmedelijden en egocentrisme'

Steven Van Geel werd als een medeplichtige beschouwd, door zijn agressieve houding en het feit dat hij gewapend was. Volgens het hof en de jury heeft de Leuvenaar opzettelijk en bewust het uitgaansleven van de jongeren in Brugge verziekt. Toch werd ook rekening gehouden met enkele verzachtende omstandigheden. Voorzitter Willem De Pauw somde zijn disharmonische opvoedingssituatie, zijn gunstig strafverleden en de verstreken termijn op. Van Geel moest bijna vijf jaar wachten op zijn proces.

"Meneer Van Geel, u hebt hier gezegd dat u niet gestraft kon worden. U hebt gehoord dat het hof en de jury daar een ander oordeel over hebben", sprak hij de beschuldigde toe. Tegelijk werd wel een duidelijk onderscheid gemaakt tussen beide betrokkenen. "Dat neemt niet weg dat wij van oordeel zijn dat u een zware verantwoordelijkheid draagt in dit verhaal. Een verantwoordelijkheid die moreel nog groter is dan juridisch."

De strafmaat betekent dat Van Geel bijna onmiddellijk kan werken aan zijn voorwaardelijke vrijlating. "De voorwaarden zullen niet van ons komen, maar van de strafuitvoeringsrechtbank. Op dat vlak is er nog heel veel werk aan de winkel. Het enige advies dat ik u kan geven, is van op te houden van u te wentelen in zelfmedelijden en egocentrisme." Voorzitter Willem De Pauw riep Van Geel ten slotte op om ook eens te denken aan de puinhoop die hij heeft veroorzaakt bij het slachtoffer en zijn familie.

