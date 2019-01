Assisenproces Mikey Peeters start morgen

Met de samenstelling van de jury start morgen het assisenproces in de zaak Mikey Peeters. De jongeman was 19 jaar als hij vijf jaar geleden na een nachtje stappen werd neergestoken op de Brugse markt.

Suleyman B. (25) en Steven V. (25) staan terecht voor doodslag. Opvallend is dat de man die de messteken toebracht niet aanwezig zal zijn op het proces. Hij is het laatst gesignaleerd in Tsjetsjenië, maar de Russische autoriteiten weigeren hem uit te leveren. De mededader uit Leuven, die het mes meebracht, zal er wel bij zijn om zich te verdedigen.

Wat weten we?

Vrijdag 30 mei 2014 rond 5 uur 's morgens kreeg Mikey Peeters het aan de stok met twee andere jongemannen. In een daaropvolgende schermutseling werd het slachtoffer door zes messteken getroffen. Een dag later meldde Steven V. zich aan bij de politie. Zijn kompaan Suleyman B., die de fatale steken zou hebben toegebracht, vlucht naar zijn thuisland Tsjetsjenië. B. zal dus bij verstek berecht worden.

Vier keer vrij

In de loop van het onderzoek werd Steven V. vier keer onder voorwaarden vrijgelaten. De Leuvenaar liep onder andere tegen de lamp toen hij 's nachts sigaretten ging kopen, maar hij werd ook eens opnieuw aangehouden na een ongeval onder invloed van alcohol. Eind augustus 2017 werd V. ondanks een avondklok toch betrapt op een terras in Leuven. Een vrijlating met een enkelband bracht geen soelaas, want V. lapte ook dat elektronisch toezicht aan zijn laars. Pas op 18 december 2018 kon hij in Amsterdam terug ingerekend worden. Sindsdien zit hij in de gevangenis in afwachting van het proces.

Tijdens het onderzoek werden de beschuldigden verdacht van moord. Het parket vroeg echter om het duo naar de correctionele rechtbank te verwijzen voor doodslag, zonder voorbedachten rade dus. De raadkamer volgde dat standpunt, maar het parket tekende zelf beroep aan. Door een arrest van het Grondwettelijk Hof moeten moorden en doodslagen immers opnieuw voor het hof van assisen gebracht worden. Op 26 april 2018 verwees de Gentse KI Betelguiriev en Van Geel voor doodslag naar assisen.

Op het assisenproces wordt Steven V. verdedigd door Kris Vincke. Jef Vermassen en Jo Muylle treden op als advocaten van de ouders, de stiefouders, een tante en een grootmoeder van het slachtoffer. De andere grootmoeder van Mikey Peeters wordt bijgestaan door Nadia Lorenzetti. Frederiek Wauters verdedigt de belangen van de grootvader van het slachtoffer. Ten slotte stelde Franky Baert zich burgerlijke partij voor een vriendin die zelf getuige was van de feiten. Serge Malefason van het Gentse parket-generaal neemt de rol van openbaar aanklager op zich.

Verloop

Dinsdagnamiddag start het assisenproces met de samenstelling van de volksjury. Op vrijdagnamiddag zal de procureur-generaal zijn akte van beschuldiging voorlezen. Daarna zal de advocaat van Steven Van Geel de kans krijgen om zijn standpunt kort toe te lichten. De verdediging zal wellicht wijzen op het beperkte aandeel van zijn cliënt in de fatale schermutseling. Tijdens het proces zullen de camerabeelden van het incident sowieso van cruciaal belang zijn.

Voorzitter Willem De Pauw zal de enige aanwezige beschuldigde op maandag 28 januari verhoren. In de loop van het proces zullen in totaal ongeveer 60 getuigen aan bod komen. Ook uit de entourage van Suleyman B. werden enkele getuigen opgeroepen. De uitspraak wordt pas op vrijdag 1 februari verwacht. Voor doodslag riskeren Suleyman B. en Steven V. 30 jaar opsluiting.

