Assisen Mikey: Dader is getrouwd en heeft een kind

Toen zijn zoon de dag na de feiten bij hem kwam, voerde hij hem met de wagen naar Oekraïne. De dader vluchtte daarna naar Tsjetjenië en is nog altijd voortvluchtig.

De 59-jarige vader van de dader woont sinds 2000 in ons land. Op 30 mei reed hij met zijn zoon naar Oekraïne maar hij wist naar eigen zeggen niet wat er precies gebeurd was. Over de datum waarop hij naar Oekraïne trok, verklaarde de vader tijdens een eerder verhoor dat hij al de 29ste naar Oekraïne vertrokken was. Hij zei ook dat zijn zoon van plan is om naar België te komen en zich aan te geven, maar dat hij bang is.

Dader intussen getrouwd en vader

Ondertussen blijkt dat de dader getrouwd is en sedert september een kind heeft. Volgens Jef Vermassen, de advocaat van moeder van de overleden Mikey Peeters, is hij gehuwd met de dochter van een Russische magistraat.

Na zijn getuigenis bood de vader van de dader zijn verontschuldigingen aan aan de familie, in plaats van zijn zoon. Daarop nam de vader van Mikey Peeters vanuit de zaal het woord. ‘De verontschuldigingen zullen niet aanvaard worden want hij heeft zijn zoon altijd geholpen om te vluchten. Dat hij zijn woorden maar inslikt’.

