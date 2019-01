Assisenzaak Mikey Peeters: veel onduidelijkheden

Op het assisenproces rond de doodslag op Mikey Peeters, is vanmiddag de akte van beschuldiging voorgelezen. Daaruit blijkt dat er veel onduidelijkheden zijn over wat er gebeurd is voor Mikey werd neergestoken.

In de nacht van donderdag 29 op vrijdag 30 mei 2014 kreeg Mikey Peeters het rond 5 uur 's morgens aan de stok met twee andere jongemannen, Suleyman B. (25) en Steven V. (26). In een schermutseling werd het slachtoffer door zes messteken getroffen. Maar over wat daaraan voorafgaat, is er veel verwarring. Camerabeelden moeten meer duidelijkheid brengen.

Een dag later gaf Steven V. zich aan bij de politie. Zijn kompaan Suleyman B., die de fatale steken zou hebben toegebracht, vluchtte vermoedelijk naar zijn thuisland Tsjetsjenië en is nog steeds voortvluchtig. Bij de start van de assisenzaak werd vastgesteld dat B. inderdaad verstek laat gaan.

Fatale schermutseling

Het proces ging vandaag verder met de voorlezing van de akte van beschuldiging. Daarna kreeg de advocaat van Steven V. de kans om zijn standpunt kort toe te lichten. De verdediging wees op het beperkte aandeel van zijn cliënt in de fatale schermutseling. Ook hier zullen de camerabeelden van het incident van cruciaal belang zijn.

Voorzitter Willem De Pauw zal de enige aanwezige beschuldigde op maandag 28 januari verhoren. In de loop van het proces zullen in totaal 61 getuigen aan bod komen. De uitspraak wordt pas op vrijdag 1 februari verwacht. Voor doodslag riskeren Suleyman B. en Steven V. 30 jaar opsluiting.

Lees ook: