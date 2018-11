Stormloop op beeldjes CWRM in de Palingbeek

Pas vanaf vandaag - officieel dan toch - kan iedereen een beeldje van het kunstwerk CWRM gaan afhalen in de Palingbeek in Zillebeke. Honderden mensen waren er deze morgen als de kippen bij, wat tot chaos en parkeerproblemen leidde.

De provincie West-Vlaanderen en kunstenaar Koen Vanmechelen hadden zich ongetwijfeld een ander einde voorgesteld van de installatie 'ComingWorldRememberMe' in de Palingbeek in Zilllebeke. Sinds begin deze week is er een enorme volkstoeloop van mensen die een, of meerdere, beeldjes willen bemachtigen.

Vanaf deze morgen is het ook officieel toegestaan, en de toestroom van mensen deze morgen was dan ook nog een stuk groter. Dat leidde tot chaos en parkeerproblemen.

"Enkele graaiers"

De provincie West-Vlaanderen werd de voorbije dagen koud gepakt door enkele graaiers die in de Palingbeek al volop beeldjes meepikten van het kunstproject. "Ik benadruk dat het om enkelingen gaat", aldus gedeputeerde Myriam Vanlerberghe (sp.a).

600.000 kleine beeldjes die in zichzelf gekeerd zijn, maar met een ruggengraat wel weerstand tonen, vormden samen Pangea, een gigantische installatie. Het was een ode aan de 600.000 oorlogsslachtoffers die in de Eerste Wereldoorlog vielen.

Het project stopte op 11 november en vanaf 15 november zou iedereen een beeldje kunnen afhalen, maar enkelingen hadden het zo niet begrepen. Sommigen liepen over de beeldjes, anderen vulden hele zaken met kleine kleibeeldjes. "We hadden een beter beeld van sommige mensen", aldus gedeputeerde Vanlerberghe. "We hadden wel begrip voor mensen die voor de herdenking van Wapenstilstand in de buurt waren en nog snel een beeldje kwamen meenemen. Als dat respectvol gebeurt is, is er geen probleem, maar wat anderen deden, mag inderdaad schandalig genoemd worden. Er is nochtans goed gecommuniceerd."

Provincie vraagt respect

Vanaf vandaag kan iedereen een beeldje meenemen. De provincie bekijkt ook of er nog iets kan gedaan worden aan de echte graaiers, maar het is heel moeilijk na te gaan wie die daders zijn. "Alles moet grondig besproken en bekeken worden. Maar laat die ene procent dit schitterende project niet overschaduwen", aldus Vanlerberghe. "Ook nu nog blijkt dat veel mensen echt geraakt en ontroerd waren door het project."

CWRM verdwijnt niet volledig. De glazen vitrine met dogtags die bij de beeldjes hoorden en de bronzen sculptuur, "Remember Me", dat een fossiele ei omarmt, blijven op hun plaats aan de Bluff in de Palingbeek. Ook het Oerei blijft, maar verhuist naar een andere plaats, omdat de installatie nu in Habitat-vogelrichtlijngebied lag. Waar precies, is nog niet bekend.

