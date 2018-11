Laatste kans om beeldjesproject Palingbeek te bezoeken

Wie het beeldjesproject Coming World Remember Me in de Palingbeek nabij Ieper nog niet heeft bezocht, heeft nog tot dit weekend de tijd.

Dan verdwijnt de installatie van Koen Vanmechelen in opdracht van het herdenkingsprogramma GoneWest van de provincie West-Vlaanderen onherroepelijk, ondanks de vraag van heel wat bezoekers om het kunstwerk een permanent karakter te geven. Maar niet alles verdwijnt, bevestigt de provincie.

Bijna 250.000 bezoekers namen een kijkje in het Niemandsland in de Palingbeek waar 600.000 kleien beeldjes stonden opgesteld. Een ongemeen en onverhoopt succes dat ook in de slotweek blijft beroeren.

De peters en meters die een beeldje maakten werden deze week op de hoogte gebracht dat ze een beeldje mogen halen. Ook individuen mogen vanaf 15 november tot en 20 november een beeldje afhalen ter plaatse. Verzendingen zullen niet gebeuren. Groepen en scholen krijgen de tijd van 26 tot 30 november. "En we krijgen ook al veel vragen binnen van scholen, groepen, bedrijven en musea om een hoeveelheid beeldjes te krijgen", aldus gedeputeerde Myriam Vanlerberghe. "Die oproep heeft er tegelijk voor gezorgd dat veel bezoekers de vraag stellen waarom het project niet mag of kan blijven. Ook de kunstenaars hadden gehoopt op langer."

Droom en werkelijkheid

Het was van meet af aan duidelijk dat het om een tijdelijk project ging waarvoor de organisatoren en de kunstenaars een vergunning kregen voor één jaar. "Maar het toont aan dat het kunstwerk emoties losmaakte, ook toen er onkruid tussen de beeldjes verscheen, en dat de installatie tot op heden de bezoekers raakt. Dat is op zich wel goed. Mocht er bij de afbraak geen haan naar kraaien dan zou dit project niemand beroerd hebben", aldus Vanlerberghe. "Maar tussen droom en werkelijkheid liggen de wetten. We kunnen niet zomaar de Europese richtlijnen en die van Natuur en Bos met de voeten treden. Het werk verplaatsen is ook technisch en financieel gezien onmogelijk", zegt de gedeputeerde.

En dus wordt vanaf 15 november gestart met de afbraak, beeldje per beeldje. "Het is wachten hoeveel mensen er een beeldje zullen meenemen. Als bij wonder zijn er nu nog geen weg. We merken dat sociale controle goed werkt en dat iedereen heel sereen en respectvol omgaat met dit project dat de 600.000 slachtoffers in België tijdens de Eerste Wereldoorlog herdenkt. Van vandalisme is geen sprake geweest het voorbije half jaar", aldus de gedeputeerde.

Ook goed nieuws

Maar er is ook goed nieuws. Het ei waar de beeldjes "uit rolden" zou wel een permanente invulling krijgen, maar de provincie houdt daarover de lippen stijf tot volgende week, wanneer de installatie wordt afgebroken.

En de beeldjes zelf zullen in de handen van de individuen, groepen, scholen, firma's en musea ook een tweede leven krijgen. "Er is wel afgesproken dat de beeldjes onder geen beding verder mogen verkocht worden", aldus Vanlerberghe. "De beeldjes blijven een integraal onderdeel uitmaken van de landartinstallatie CWXRM van Koen Vanmechelen. Buiten de context van de installatie, kunnen de individuele beeldjes dan ook niet voorgesteld of aangeboden worden als individuele kunstwerken. De beeldjes kunnen enkel dienen als persoonlijk aandenken aan het project en mogen ook enkel als individuele aandenken worden gepresenteerd", aldus de organisatoren.

In totaal 180.000 mensen maakten een beeldje en gaven daar vijf euro voor. De opbrengst gaat naar goede doelen in conflictgebieden, waarmee de vredesboodschap van het geheel nog eens versterkt wordt.