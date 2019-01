PV naar parket voor verontreiniging Gaverbeek na brand bij Matco

Ze heeft een proces verbaal overgebracht aan het parket. Volgens de dienst heeft het bedrijf Matco de feiten te laat gemeld en heeft het ook verkeerde informatie gegeven over het inperken ervan.

De Vlaamse Milieumaatschappij noemt de vervuiling van de Gaverbeek intussen de ergste vervuiling van een waterloop in jaren, en een kleine ramp voor de waterplanten.

Bij de brand is een deel van het bluswater met latexresten in de beek gelopen. Die beek is de avond zelf nog afgedamd, maar zonder het verhoopte resultaat. Er was nooit gevaar voor de mens, want de Gaverbeek wordt niet gebruikt voor drinkwaterproductie. Maar de waterplanten in de beek zijn wel sterk aangetast. "Deze vervuiling heeft een grote impact op de biologische kwaliteit van de waterloop. En die zal nog lang naslepen,' zegt Saskia Lammens van de VMM.

Uit controles gisteren blijkt dat de meeste verontreiniging intussen verdwenen is.

