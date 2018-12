Felle brand legt chemisch bedrijf in Waregem in de as

Op de industriezone in Waregem, op de grens met Deerlijk, heeft een felle brand het chemisch bedrijf Matco in de as gelegd. De brandweer raadt aan om ramen en deuren gesloten te houden in de wijde omgeving, in Nieuwenhove en Deerlijk.

De brand in de Textielstraat gaat gepaard met een enorme rookontwikkeling. De rookwolk is giftig, in de wijde omgeving is gevraagd om ramen en deuren dicht te houden. Tot in Wielsbeke zijn er waarnemingen van stank, de rookpluim is van kilometers ver te zien, ondanks de duisternis.

Getuigen ter plaatse horen nog altijd hevige knallen. Af en toe is daar ook een metershoge steekvlam te zien, kilometers ver.

De brandweer is massaal ter plaatse, de omgeving is er afgesloten.

Matco zamelt afval in en verwerkt het. Het bedrijf is ook gespecialiseerd in het herverpakken van vloeibare chemische producten.