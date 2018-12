Nog veel rook door restbrand bij Matco in Waregem

Na de felle brand woensdagavond in het chemiebedrijf Matco in Waregem heeft de brandweer een veiligheidszone ingesteld van een kilometer rond het bedrijf. De brandweer roept omwonenden donderdagochtend op om ramen en deuren gesloten te houden.

Door een restbrand hangt er immers nog altijd veel rook boven de site. Er is vanaf 8.00 uur ook een callcenter voor burgers en bedrijven: 056-62 13 15.

Bij Matco in de Waregemse industriezone is er donderdag nog altijd een kleine restbrand die leidt tot behoorlijk wat rookontwikkeling. Metingen geven evenwel aan dat het niet gaat om gevaarlijke stoffen. Omwonenden wordt toch gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden en ventiliatiesystemen uit te schakelen.

Het aangrenzende bedrijf Dematra is donderdag niet bereikbaar om veiligheidsredenen.

Een watergedragen product was woensdagavond beginnen branden, maar in het bedrijf zijn er ook grote hoeveelheden chemische stoffen. Matco is een Seveso-bedrijf, wat betekent dat er gevaarlijke stoffen worden geproduceerd en verwerkt. Het bedrijf maakt compounds voor de textiel- en auto-industrie en verwerkt onder andere batterijen, inkt en spuitbussen. Het is volledig vernield.

