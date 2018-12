Overleg met milieudiensten na industriebrand in Waregem

Na de felle brand in een chemiebedrijf woensdagavond vindt er vandaag overleg plaats met de milieudiensten. Er wordt bekeken hoe de verdere opruiming van het terrein zal verlopen. Bij de brand is er heel wat latex vrijgekomen, een product op basis van water.

Bij Matco in de Waregemse industriezone woedde woensdagavond een felle brand. Een dag later is de brandweer aan het afschalen, maar er worden nog altijd restbrandjes geblust. Dat leidt tot behoorlijk wat rookontwikkeling.

"Er zijn geen schadelijke stoffen vrijgekomen, maar er was wel een grote uitstroom van latex op het terrein. Momenteel is er overleg aan de gang met de milieu- en waterdiensten. Een deel wordt verwerkt door het waterzuiveringsstation van Aquafin", klinkt het bij de brandweer.

Omwonenden krijgen de raad om deuren en ramen gesloten te houden. Het gebouw te is instabiel om te betreden en het aangrenzende bedrijf Dematra is donderdag niet bereikbaar om veiligheidsredenen.

Burgers en bedrijven kunnen met vragen terecht op het nummer 056-62 13 15.

Bekijk ook