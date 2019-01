Nieuwe gemeenteraad Kortemark kan niet aantreden

In Kortemark kan de nieuwe gemeenteraad niet aantreden. Oppositiepartij Content trekt naar de Raad van State en tekent beroep aan tegen de zetelverdeling binnen de gemeenteraad.

Content behaalde bij de gemeenteraadsverkiezingen één zetel en miste op één stem na een tweede zetel. Maar volgens de partij werd echter een stem waarop een duidelijk kenteken is geplaatst geldig verklaard in het voordeel van N-VA. Content is van oordeel dat deze stem onterecht geldig werd verklaard.

Indien de bewuste stem als ongeldig wordt bestempeld, behaalt de lijst Content evenveel stemmen als N-VA. Omdat Ann Devisschere, kandidaat van Content, met 281 stemmen, meer voorkeurstemmen behaalde dan de 145 voorkeurstemmen voor Veerle Vanslembrouck van N-VA, heeft zij vervolgens recht op de tweede zetel in de gemeenteraad.

De partij diende al klacht in bij de Raad van Verkiezingsbetwistingen, maar die vond de klacht ongegrond. Nu stapt de partij dus naar de Raad van State. Die doet uitspraak binnen de 60 dagen. Tot zolang blijft de huidige gemeenteraad zetelen en blijft Toon Vancoillie burgemeester.

