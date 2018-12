Geen hertelling van stemmen in Kortemark

De verkiezingsuitslag in Kortemark blijft geldig, en er komt geen hertelling van een deel van de stemmen. Dat blijkt uit een arrest van de raad voor verkiezingsbetwistingen in Brussel, na een klacht van de lijst Content.

De progressieve lijst van kopman Tim Deweerdt diende bezwaar in, omdat er in één telbureau drie twijfelachtige stembiljetten toch geldig werden verklaard. De lijst Content haalde 859 lijststemmen, en dat was er maar één minder dan N-VA dat wel met een tweede zetel ging lopen. Maar de raad voor verkiezingsbetwistingen verklaart het bezwaar ongegrond.

Omdat alle aanwezige getuigen in het betreffende stembureau –ook die van Content - de drie twijfelachtige stembiljetten na overleg goedkeurden. Die stembiljetten nog betwisten nadat de volledige uitslag bekend is, is onmogelijk. Content begrijpt niet dat in het proces-verbaal van de telverrichtingen de opmerking van hun getuige niet schriftelijk werd opgenomen.