Karolien Damman wordt burgemeester van Kortemark

In Kortemark is het een spannende strijd geworden tussen de CD&V met lijsttrekker Karolien Damman en Open VLd, de partij van huidig burgemeester Toon Vancoillie.

Beide partijen zitten samen in de bestuursmeerderheid en haalden evenveel zetels: 9. Toch haalde Karolien Damman meer voorkeurstemmen dan Vancoillie, 1691 om precies te zijn tegenover 1232. Bovendien haalde partijgenoot Stefaan Vercooren meer stemmen dan de burgemeester.

Maar nu is de knoop doorgehakt. Damman wordt de eerste vrouwelijke burgemeester in Kortemark en haar partij mag ook twee schepenen leveren. Open Vld drie. Beide partijen gaan ook de komende zes jaar met elkaar in zee. Vancoillie wordt schepen, net als Vercooren en Lynn Vermote. Voor de CD&V zijn de schepenambten weggelegd voor Rik Waeyaert en Christine Logghe.

