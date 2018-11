Content Kortemark betwist verkiezingsresultaat

De oppositiepartij behaalde één zetel, maar dat hadden er twee kunnen zijn, er was welgeteld één stem tekort daarvoor en dat draaide uit in het voordeel van de N-VA. Die behaalde twee zetels. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

Volgens toekomstig gemeenteraadslid en lijsttrekker Tim Deweerdt is er betwisting over een uitgebrachte stem in een kiesbureau. Die werd geldig geacht, maar volgens hem hebben getuigen beweerd dat die in feite ongeldig was. Indien de Raad voor Verkiezingsbetwistingen die stelling volgt, gaat de tweede zetel naar een partijgenoot op basis van het aantal voorkeurstemmen.

Lees ook:

Verkiezingen 2018 Kortemark