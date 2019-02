Leerkrachten met krukken en rollators voor de klas

In de vrije basisschool in Klerken voeren de leerkrachten op een ludieke manier actie. Gezien de pensioenleeftijd voor leerkrachten basisonderwijs onlangs werd opgetrokken, staan ze vandaag met krukken, looprekjes en rollators voor de klas.

Ook in het onderwijs wordt hier en daar gestaakt, al zijn er veel leerkrachten die vandaag op post blijven om de kinderen en hun ouders niet in de kou te laten staan op een doordeweekse schooldag.

Met krukken en rollators voor de klas

Zo ook in de vrije basisschool in Klerken. Toch nemen de leerkrachten op een ludiek manier deel aan de stakingsdag. Gezien de pensioenleeftijd als leerkracht basisonderwijs onlangs werd opgetrokken naar minimum 64 jaar, zijn de leerkrachten als zeventigers verkleed naar school gekomen. "We zijn voorzien van krukken en rollators en al wat ons op deze leeftijd mogelijk te wachten te staat". (Lees verder onder de foto)

De leerkrachten pleiten onder meer voor een waardige pensioenregeling en een verlaging van de werkdruk.

