"We staken niet voor ons plezier"

90% van het personeel steunt staking

De voorbije weken heeft de vakbondsafgevaardigde het personeel goed geïnformeerd over het waarom van de staking. “Daarom wordt deze staking ook gedragen door 90% van het personeel. Als je alles goed uitlegt, krijg je erkenning en steun. Ik voel me ook verantwoordelijk voor deze mensen. We werken hier met 1.500 man, en dit keer gaat het echt om hun loon. Dus kan ik niet anders dan hier de hele tijd aanwezig zijn."

Alleenstaande vader met drie kinderen

Maar de vakbondsafgevaardigde staakt ook voor zichzelf. "Als alleenstaande vader met drie kinderen moet ik rondkomen met een loon van 1.650 euro per maand. Dat is heel krap. Als wij nu vragen ietsje meer te krijgen dan die 0,8%, dan is dat misschien een kleine oplossing voor mensen zoals ik, maar het grote geluk is dat niet," zegt hij.

Bekijk ook