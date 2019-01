Herstel dijkbreuk nog niet voor morgen

Het zal nog weken duren voor de middendijk tussen het Schipdonkkanaal en het Leopolkanaal in Damme hersteld is.

Sinds vandaag is er een duikteam bezig om al de boomstammen, wortels en takken uit het water te halen. Pas daarna kan de bres in de berm gedicht worden. "Laat ons zeggen dat we zeker nog voor de rest van de week bezig zijn met het hout te verwijderen" zegt Nico De Ruyter van de Vlaamse Waterweg. "Volgende week maandag willen we de breuksteen beginnen aanvoeren. En dan vermoed ik dat we nog altijd een aantal weken zullen bezig zijn".

BE-Alert

De bres is 30 meter lang. En het dichten wordt dus een werk van lange adem. Voor die werken kunnen beginnen zal de duiker zo’n honderd keer in het water moeten springen om alles terug op punt te krijgen. En dat bij lage temperaturen. Na de dijkbreuk kon een overstroming vermeden worden. Maar toch roept de stad haar inwoners op zich te registreren bij BE-Alert. Zo krijgen ze via mail of sms meteen info over een groot incident.

