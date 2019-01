Aanleiding is de breuk van de middendijk tussen het Leopold- en Schipdonkkanaal, in de volksmond beter bekend als de Stinker en de Blinker. "Gelukkig hield de landdijk stand. Zoniet zouden de polders in Oostkerke overstroomd zijn. We beschikken over een waarschuwingssysteem maar in het getroffen gebied zou dit niet hebben gewerkt omdat te weinig mensen zich er al hebben ingeschreven. Daarom een oproep aan al onze inwoners: Schrijf je vandaag in op BE-Alert!".

