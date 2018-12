Dijkbreuk wordt aangepakt in Oostkerke

De landdijk wordt vandaag verder gestabiliseerd met klei en stenen. Na Nieuwjaar worden dan nieuwe zijplaten geplaatst. Zoals bekend is in het weekend een stuk dijk tussen het Leopoldkanaal en het Schipdonkkanaal gebroken. De breuk is waarschijnlijk ontstaan door een groot vossenhol in de berm. Een aannemer is sinds gisteren bezig met het stabiliseren. Vanaf 2 januari plaatsen ze dus zijplaten en zullen duikers de bomen die in het water beland zijn aan land brengen.

Alle directe gevaar voor overstroming is intussen geweken. Het stadsbestuur van Damme vraagt wel een grondige inspectie van alle dijken van het Leopold- en Schipdonkkanaal. Morgen starten werken aan de middendijk tussen de twee kanalen.

Lees ook: