Dijkbreuk tussen Leopold- en Schipdonkkanaal in Oostkerke

In Oostkerke, tussen Oostkerke en Dudzele is een stuk dijk tussen het Leopoldkanaal en het Schipdonkkanaal gebroken. De kanalen worden in de volksmond respectievelijk de "Blinker" en de "Stinker" genoemd.

De dijkbreuk is waarschijnlijk ontstaan door een groot vossenhol in de berm. Volgens dijkgraaf Antoine Wijffels is het water tot in de gangen geraakt en is op die manier de volledige berm meegesleurd.

Door de breuk is de Leopoldsvaart-Noord afgesloten voor alle verkeer, tussen de N376 en de Koolkerksesteenweg. De weg zal voor meerdere dagen onderbroken zijn, laat de Stad Damme weten.

Een aannemer is zondag begonnen met het stabiliseren van de middendijk. "Het is nog nooit eerder gebeurd dat er 30 meter dijk zomaar wegspoelt", vertelt burgemeester van Damme Joachim Coens (CD&V). "Daarom hebben we de aannemer gevraagd om ook te controleren of er nog zwakke plekken in de dijk zijn."

