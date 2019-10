Op 1 oktober vorig jaar lag Youila uit Kuurne dood in een studentenhuis in Kortrijk. Ze was brutaal met 28 messteken om het leven gebracht. Ook haar ex-vriend van 18 lag dood in het gebouw. De verdachte van de dubbele kotmoord is een Afghaan van 21.

Na een korte herdenking gaat het vanavond naar de begraafplaats, waar Youlia begraven ligt.

