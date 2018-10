Zus slachtoffer kotmoord: "Hoe voelt dader zich daarbij?"

Anastassia Soboleva, de zus van het vrouwelijke slachtoffer bij de dubbele moord in een studentenhuis in Kortrijk, vraagt zich af hoe de dader zich momenteel voelt.

Anastassia is 25 jaar en staat in voor de naschoolse opvang in de Centrumschool in Kuurne. Ze spreekt vol droefheid over haar overleden zus. "Youlia was altijd het zonnetje in huis en heel erg lief. Vorig jaar verloor ze haar baby van twee maanden oud, ze had veel verdriet maar bleef studeren. We hadden geen idee dat ze nog contact had met haar ex-vriend."

In het kot van haar voormalige vriend werd Youlia vermoord teruggevonden, ook zijn lichaam werd in het gebouw gevonden. Beiden werden met messteken om het leven gebracht. De verdachte die is opgepakt kende beide slachtoffers, vermoedelijk lag een driehoeksverhouding aan de basis.

