Dubbele moord Kortrijk wellicht liefdesdrama

In het centrum van Kortrijk zijn vanmorgen vroeg twee lichamen gevonden in een studentenhuis. Alles lijkt te wijzen op een dubbele moord met een liefdesmotief. De dader van de moord is intussen opgepakt.

Afghaanse slachtoffers

Het parket bevestigt maandagavond enkel dat één van beide slachtoffers een man is, vermoedelijk van Afghaanse origine. Het andere slachtoffer is een vrouw. De dader van de moord, ook van buitenlandse origine, is intussen opgepakt nadat hij gewond in het ziekenhuis aankwam.

Lugubere ontdekkingen

Het was de schoonmaakploeg die rond zeven uur vanmorgen een eerste lijk heeft aangetroffen aan de lift in het studentenhuis in de Oude Vestingstraat, in de buurt van het politiekantoor. Er is ook veel bloed aangetroffen op het trottoir voor het huis en op de deur.

Wat later vonden de hulpdiensten ook het levenloze lichaam van een tweede persoon op de derde verdieping. De twee overledenen zijn een man en een vrouw zijn, wellicht om het leven gebracht met een mes. De man werd dood aangetroffen op de benedenverdieping, de vrouw iets later in de morgen, op de derde verdieping. Of de man een student is, kan het parket nog niet bevestigen.

"Niets gehoord"

Een student die op de tweede verdieping op kot zit, ging gisterenavond iets na twaalf uur naar bed en heeft niets gehoord. Ook een buurvrouw merkte niets verdacht op. De studentenwoning telt 35 studio's. In de reportage zijn veel studenten geschrokken. Ze mochten rond 16 uur even binnen in het studentenhuis om enkele spullen op te halen.

Parket: "geen commentaar"

De politie zoekt naar bijkomende informatie aan de hand van een buurtonderzoek. Over de identiteit van de slachtoffers is dus officieel nog niet veel bekend. Het parket geeft vandaag geen verder commentaar over de zaak.