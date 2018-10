Dubbele moordverdachte zwijgt nog steeds en blijft in cel

De jonge Iraniër die verdacht wordt van de dubbele moord in een studentenhuis in Kortrijk blijft aangehouden.

Dat heeft de raadkamer beslist. De man heeft intussen een andere advocaat. De twee lichamen van de slachtoffers werden begin deze week ontdekt in een studentenhuis in de Oude Vestingsstraat. Het gaat om een jonge Afghaanse man van 18 en een 19-jarige Russische vrouw uit Kuurne. Zij waren ex-partners. De vermoedelijke dader werd maandagavond gearresteerd in het ziekenhuis.

Zijn nieuwe advocaat, Bruno Soenen, heeft de indruk dat de verdachte nog alles moet laten bezinken. "Hij is een vriend en vriendin kwijt. Hij zwijgt momenteel vooral". De jongeman heeft geen strafblad, zijn familie is wel gekend bij het gerecht.

Intussen mag het lichaam van het Afghaans slachtoffer niet gerepatrieerd worden naar zijn thuisland. Het lichaam mag het land niet uit en mag ook niet gecremeerd worden. De Afghaanse gemeenschap mag hem wel hier begraven.

