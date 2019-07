Gouverneur kondigt oppompverbod af in IJzerbekken

In het IJzerbekken is het te droog. Dat betekent dat landbouwers geen water meer mogen oppompen voor de beregening van hun akkers of voor hun dieren. Wie dat toch doet, riskeert boetes tot 1.600 euro.

Carl Decaluwé: "Het verbod is moeilijk te verkopen aan de boeren, maar het is noodzakelijk. Maar een duurzame oplossing zoals het aanleggen van bufferbekkens, dringt zich meer dan ooit op."

De Brugse polder en het Leiebekken blijven voorlopig buiten schot. Op 24 juli volgt er nieuw overleg met alle betrokken partners.

Waar geldt het oppompverbod?

Sinds gisteren was er al een oppompverbod in de Zuidijzerpolder, en dat verbod is nu dus uitgebreid naar 27 van de 64 West-Vlaamse gemeenten.

