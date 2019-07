Captatieverbod op komst in West-Vlaanderen?

Komt er opnieuw een captatieverbod in West-Vlaanderen? De kans is reëel. In de Zuidijzerpolder mogen landbouwers vanaf morgen al geen water meer oppompen.

In de Zuidijzerpolder, een gebied van bijna 10.000 hectare ten zuiden van de IJzer, vanaf de Franse grens tot aan Diksmuide, is het vanaf morgen verboden om water te capteren voor beregening. Alle verleende vergunningen daartoe worden geschorst. Oppompen voor drinkwater voor dieren is wel nog toegestaan.

Woensdag is er droogte-overleg met de gouverneur, en dan zou het kunnen dat het captatieverbod over heel West-Vlaanderen wordt uitgebreid.

Niet eerste provincie

In de provincies Antwerpen en Limburg is er voor deze zomer in bepaalde gebieden al een captatieverbod uitgevaardigd. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat West-Vlaanderen (heel) binnenkort zal volgen.

Sneller dan vorig jaar

Vorig jaar, in 2018, trad op 19 juli een algemeen captatieverbod in werking op de West-Vlaamse onbevaarbare waterlopen. Het captatieverbod bleef toen bijna twee maanden van kracht, tot 13 september.