De voorbije maand zijn de grondwaterstanden ook in West-Vlaanderen verder gedaald. Dat blijkt uit nieuwe meetresultaten vandaag van de Vlaamse Milieu Maatschappij. De toestand is even nijpend als in juli vorig jaar.

Vooral in de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg kleuren de meetpunten donkerrood. Daar staat het grondwaterpeil zeer laag. In West-Vlaanderen is de toestand iets normaler, al daalt het waterpeil overal. Vooral in het Brugse Ommeland, maar ook ten zuiden van Ieper, is de toestand niet goed. Voor drinkwater is er voorlopig geen probleem. Morgen bekijkt gouverneur Decaluwé of er maatregelen moeten komen in West-Vlaanderen. Eén van de mogelijkheden is een oppompverbod.

