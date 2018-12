Geen testeiland voor kust van Knokke

Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) had voor zo'n eiland gepleit, maar dat komt er dus niet. Al is dat volgens Weyts geen uitgemaakte zaak.

De Vlaamse regering wilde met het proefeiland onderzoeken of een kunstmatig eiland de badstad beter kan beschermen tegen zware stormen. Maar burgemeester van Knokke graaf Leopold Lippens tekende tegen de aanleg verzet aan. Ook staatssecretaris De Backer gaf later aan dat niet voldaan was aan de voorwaarden in het MRP voor het eiland, wat hem niet meteen in dank werd afgenomen door minister Weyts.

"Vlaanderen heeft niet op tijd kunnen aantonen met een kosten-batenanalyse en een milieu-effectenrapport dat een eiland de beste en enige manier is om onze kust op lange termijn te beschermen tegen stormen. Daarom heb ik het zone voor het testeiland uit het Marien Ruimtelijk Plan gehaald. Ik ben een wetenschapper: als de feiten niet zwart op wit of tafel liggen dan moeten eerst andere alternatieven bekeken worden", legt De Backer uit. Wel behoudt het MRP de focus op kustbescherming met andere middelen.

Maar volgens minister Weyts gaat het om een vormelijke ingreep. "De staatssecretaris heeft me persoonlijk bevestigd dat er inzake het proefeiland niets gewijzigd is. Ook in zijn aangepaste vorm, maakt het MRP van De Backer de aanleg van een proefeiland perfect mogelijk", aldus de N-VA'er.

Knokke-Heist reageert tevreden

Knokke-Heist is tevreden met de beslissing om de zone voor een proefeiland in de Noordzee te schrappen. "Iedereen heeft duidelijk beseft dat dit het meest logische is", aldus burgemeester Lippens. "We zijn uiteraard zeer tevreden met deze beslissing en de goedkeuring in de ministerraad."

Voor Lippens blijft zandopspuiting de beste oplossing om Knokke te beschermen tegen overstromingen vanuit zee. "Er zal 17 miljoen euro geïnvesteerd worden in zandsuppletie. Dat blijft de meest effectieve oplossing, zoals ook in Nederland blijkt", aldus de burgemeester.

Ook CD&V Knokke-Heist reageert bijzonder tevreden. Voorzitter Bert De Brabandere :”Met het schrappen van het testeiland in het Mariën Ruimtelijk Plan komt de federale regering tegemoet aan een grote bezorgdheid van de inwoners en tweede verblijvers van Knokke-Heist. Een testeiland op 1 km van de kust van Knokke-Heist was immers nefast voor het toerisme in onze prachtige badstad.”

