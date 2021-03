Bouw nieuwe zeesluis in Zeebrugge start pas in 2024

In 2024 zou de bouw van de nieuwe zeesluis in Zeebrugge moeten starten. Dat heeft Vlaams minister van openbare werken Lydia Peeters geantwoord op vragen van enkele West-Vlaamse parlementsleden. Starten in 2024 is een jaar later dan voorzien.

Na de verkennings- en de onderzoeksfase zit het project nu in de uitwerkingsfase. Dat is de laatste stap voor de schop in de grond kan. Tegen eind dit jaar is duidelijk wat nog moet onteigend worden. Ook lopen er nog studies over onder meer mobiliteit en leefbaarheid. Tegen eind 2023 moet het eindrapport klaar zijn en is het in 2024 wachten op de vergunning. In het beste geval, als de Raad van State niet alles blokkeert.

Vlaams minister van openbare werken Lydia Peeters: "Er wordt gestreefd naar een definitief projectbesluit tegen eind 2023 en de effectieve start kan dan tegen ten vroegste 2024 plaats vinden. Dat is een jaar later dan de timing. Wij betreuren de vertraging ook. We zijn niet bij de pakken blijven zitten. We doen er alles aan om tot de actie over te gaan omdat we weten dat de toekomst van de haven staat of valt met de realisatie van deze sluis."

