Protest tegen nieuwe sluis op Visartsite

Ze vrezen voor een aanslag op het dorp Zeebrugge en pleiten voor een andere locatie.

Johan Mistiaen: "Je moet je eens voorstellen. Zulke werken zullen tien jaar duren. Al die tijd wordt het dorp afgesloten van de bewoonde wereld. Wat blijft er nog over na de inplanting van die sluis op de Visart? Niets, iedereen zal weg zijn, ook de handelaars. Huizen zullen door de trillingen scheuren en wie weet wat er ons nog allemaal te wachten staat."

Voor alle duidelijkheid de actievoerders zijn niet tegen een nieuwe zeesluis. Zij vinden de site Verbindingsdok, verder weg van de bewoning, de beste keuze.

Van de verschillende alternatieven die op tafel liggen koos Vlaam minister Ben Weyts toch voor de Visartsite. Dat betekent dat 35 woningen plaats moeten maken voor de sluis, waarvan de bouw start in 2022. Minister Weyts: "We gaan het maximum doen om met begeleidende maatregelen die mensen te helpen in hun zoektocht naar een nieuwe woning. We gaan ze ook eerlijk vergoeden."

