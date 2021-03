"Realisatie Visartsluis dreigt op klippen te lopen" (Voka-Apzi)

Het project van de nieuwe zeesluis in Zeebrugge zinkt weg in een administratief moeras.

Dat zegt Voka West-Vlaanderen. Voka is niet te spreken over de trage besluitvorming en beroepsprocedures in dit miljardenproject. De Vlaamse regering werkt al meer dan 15 jaar aan de realisatie van een nieuw toegang tot de achterhaven. Als de Raad Van State een groep tegenstanders gelijk geeft, dan weet niemand nog hoe het verder moet met de nieuwe Visartsluis. Dit kan zo niet verder, zeggen Voka en APZI, de vereniging van havenondernemingen in Zeebrugge.

Dieter Cousee, regiomanager Apzi-Voka West-Vlanderen: "Er is heel veel onzekerheid. Dat blokkeert investeringen. Ook voor de omwonenden die niet weten of ze hun huis uit moeten of niet. Voor bedrijven is dat hetzelfde. Ga ik verder investeren? Kan ik ergens anders investeren". Apzi en Voka willen dat de Vlaamse regering om nu snel ingrijpt en het dossier uit het moeras haalt.

