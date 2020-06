Assisen: broer haalt hard uit naar beschuldigde

"Een dominerend karakter is nog zwak uitgedrukt", klonk het. V. staat terecht voor doodslag op zijn partner Miriam Van Poel (68). Het slachtoffer werd in oktober 2017 met vijf messteken van het leven beroofd.

De ouders V. lieten hun kinderen als tieners vaak alleen thuis wanneer ze op reis gingen. "Emmanuël was dan de baas thuis. Hij was de oudste en vond dat iedereen naar hem moest luisteren", aldus Etienne V. Dat agressieve karakter kwam ook tot uiting door met een loodjesgeweer op katten te schieten. "En de honden werden ook geterroriseerd. Als hij kwaad was, gooide hij hen van de ene hoek van de kamer naar de andere."

"Zijn drankgebruik zal ook wel bijgedragen hebben aan zijn karakter. Toen ik hem ging helpen op zijn fermette zag ik van buiten al dat hij wodka aan het drinken was. Als ik kwam helpen, was hij tevreden. Maar anders sprak hij niet tegen mij, alleen maar ruziemaken." Naar eigen zeggen was Etienne V. dan ook niet verbaasd over de feiten. "We waren voorbereid op een slechte afloop. Tegen zijn dochter heeft hij ooit eens gezegd: doe mij een plezier en vermoord uw moeder. Het was altijd de schuld van de vrouwen voor hem, zoals Trump een beetje."

Concentratiekamp

In haar verklaring omschreef Bernadette V. hun opvoeding met een concentratiekamp. "Ik ben diegene die het meest afgezien heeft en die het meeste slagen gekregen heeft van vader en van moeder. Ik was bang van vader." Zijn zus bevestigde dat de beschuldigde altijd de baas wilde spelen. "Als hij in een colère schoot, kwam je er beter niet te dicht bij."

Anderzijds werden ook enkele positieve kanten van Emmanuël V. in de verf gezet. "Hij kan enorm charmant zijn, hij was een hele goeie kinesist. Hij was goed voor die oudjes, maar langs de andere kant kon je er geen weg mee." Bernadette is er ten slotte van overtuigd dat de beschuldigde spijt heeft van zijn daden. "Ik denk dat de stoppen bij hem doorgeslagen zijn omdat Miriam hem uit het appartement wilde zetten."

Bij de start van de zitting kwamen ook nog enkele kennissen van het slachtoffer aan het woord. Een nicht voelde dat Miriam Van Poel in de zomer van 2017 leed onder de spanningen binnen haar relatie. "Het is een goeie. Maar als hij gedronken heeft, wordt hij agressief en komt het beest in hem naar boven", zou het slachtoffer toen gezegd hebben over V.. De getuige denkt dan ook dat Miriam die fatale 13 oktober 2017 een punt wilde zetten achter de relatie. "Maar ze zou hem nooit aanvallen met een mes, ze was net zo rustig altijd."

Een goede vriendin vond eigenlijk onmiddellijk dat Miriam en Emmanuël V. niet bij elkaar pasten. "Haar overleden echtgenoot Jefke was introvert, bijzonder discreet en stil. Emmanuël was onmiddellijk heel extravert, met een uitgesproken mening en heel dominant in gesprekken. Zijn bijzonder emotionele kant viel ook op." De beschuldigde controleerde zijn vriendin voortdurend, maar van fysieke agressie was de getuige niet op de hoogte. "No way ook dat Miriam naar een mes zou gegrepen hebben. Dat is het meest krankzinnige idee dat ik gehoord heb."

Aan een vriendin van OKRA vertelde Miriam Van Poel blijkbaar wel dat ze schrik had van haar partner, die agressiever werd als hij gedronken had. "Haar telefoon ging tijdens de dansles wel drie keer om te zien of ze wel dansles aan het geven was. En als ze niet oppakte, was het miserie en ambras." Opvallend genoeg beweerde de vrouw ook dat Emmanuël V. bij haar nog avances had gemaakt. De beschuldigde zou haar en haar kleinzoon zelfs eens gevolgd zijn tot bij de frietchinees in Middelkerke. Volgens de beschuldigde had de getuige echter zelf een oogje op hem.

Vanmiddag komen vooral ex-partners van de beschuldigde aan het woord.

