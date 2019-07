Man op weg naar assisen voor doodslag

De Brugse raadkamer heeft een 68-jarige Middelkerkenaar naar de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling verwezen voor doodslag. Dat is de laatste tussenstop op weg naar het hof van assisen.

Emmanuel V. bracht zijn partner in oktober 2017 met vijf messteken om het leven. Zijn aanhouding werd dinsdagochtend opnieuw verlengd.

Op vrijdag 13 oktober 2017 kwam het op een appartement aan de Leopoldlaan in Middelkerke tot een hoogoplopende ruzie binnen het koppel. Een vrouw uit Haaltert kreeg in haar tweede verblijf vijf messteken te verwerken, waarvan drie in de rug. De zaak kwam pas aan het licht toen haar vriend zich de volgende dag ging aangeven bij de politie.

Emmanuel V. uit Middelkerke werd door de Brugse onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van moord. In zijn eerste verhoor beriep hij zich op zijn zwijgrecht. Uiteindelijk legde de verdachte pas na enkele maanden uitgebreide verklaringen af aan de politie. V. zou door het lint gegaan zijn na een nieuwe discussie met zijn partner. Haar sociaal leven bij de seniorenvereniging OKRA zou jaloezie veroorzaakt hebben bij de verdachte. Anderzijds beweert V. dat het slachtoffer zelf een grote rol speelde in het ontstaan van de fatale schermutseling. In zijn versie zou ze zelfs als eerste naar een mes gegrepen hebben.

Geen voorbedachten rade

De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen vroeg om de man te verwijzen voor doodslag, zonder voorbedachten rade dus. Binnen enkele weken zal de KI zich over de verwijzing buigen. Ondertussen stelden zich al acht familieleden van het slachtoffer burgerlijke partij. Ze zullen op het assisenproces bijgestaan worden door meester Jef Vermassen en zijn medewerkers. Meester Kris Vincke neemt de verdediging van Emmanuel V. op zich. Het proces voor het hof van assisen in Brugge gaat wellicht pas in het voorjaar van 2020 van start.

